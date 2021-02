ММА Дерик Люис "приспа" Къртис Блейдс с брутален нокаут 21 февруари 2021 | 06:06 - Обновена Прочетена 824 0



Finally blaydes knows what it's like when we watch him fight. #UFCVegas19 pic.twitter.com/svKHHLyKsz — Ajith (@TwistedDarce) February 21, 2021

В началото на двубоя нищо не предвещаваше подобен изход. И двамата бойци започнаха предпазливо с размени на удари в стойка. Люис вкара първите по-мощни крошета, но в края на рунда Блейдс бе много по-активен и успя сериозно да разклати своя съперник при една размяна.



В началото на втория рунд Блейдс за направи неуспешен опит за тейкдаун. При втория такъв Люис само това и чакаше. Той вкара мощен ъпъркът, с който прати съперника си в несвяст, след което продължи да му нанася мощни крошета на земята, а съдията побърза да прекрати мача.

Slept him with an uppercut...then gave him a two-piece to-go. #UFCVegas19 @Thebeast_ufc pic.twitter.com/uq1E313HFX — John V. (@TheeJohnV) February 21, 2021

Това бе 25-ата победа за Люис в професионалната му кариера и 20-а с нокаут. За Блейдс пък това е трето поражение, като досега той бе губил единствено от Франсис Нгану на два пъти.

