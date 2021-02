Мария Висенте подобри женския рекорд на Испания в петобоя

Eвропейската шампионка за девойки под 20 години в седмобоя от миналата година и световна и европейска шампиока в седмобоя за девойки под 18 години, както и европейска в тройния скок за девойки под 18 години, Мария Висенте подобри националния рекорд на Испания в петобоя при жените.

На националния шампионат под покрив в Мадрид 19-годишната Висенте спечели титлата с 4501 точки. За златния медал тя постигна личен рекорд на 60 м/пр от 8.25 секунди, 1.75 м в скока на височина, 12.25 м в тласкането на гюле, 6.49 м в скока на дължина и личен рекорд от 2:19.51 минути на 800 метра.

Maria Vicente, still aged just 19, has just broken the Spanish pentathlon record with 4501.



Her marks:

60H - 8.25 PB

HJ - 1.75m

SP - 12.25m

LJ - 6.49m

800 - 2:19.51 PB https://t.co/bgLVabyH6i