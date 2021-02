18-годишната Япикино подобри световен рекорд на Хайке Дрехслер

Европейската шампионка в скока на дължина за девойки под 20 години Лариса Япикино подобри световния рекорд в тази възрастова група в зала, след като спечели титлата при жените на националния шампионат на Италия с впечатляващите 6.91 метра. По-рано през сезона тя записа 6.75 м. Така Япикино прати в историята световния рекорд на германката Хайке Дрехслер от 6.88 метра, поставен през 1983 година.

Larissa Iapichino leapt to 6.91m at the Italian Indoor Championships to equal the national indoor record set by her mother Fiona May!



