Безпощадна Норвегия грабна златото в мъжката щафета на СП в Поклюка, България 16-та

Националният отбор по биатлон на Норвегия триумфира и в мъжката щафета на 4 по 7.5 километра от Световното първенство в Поклюка (Словения).

Just like in 2019, Vetle Sjaastad Christiansen anchors the @NSSF_Biathlon to relay gold at the World Championships, this time in @BiatlonPokljuka https://t.co/Z1cUg2llYh | #pokljuka2021 pic.twitter.com/nNoNR0nHjj

След като по-рано днес Ингрид Тандерволд, Тирил Екхоф, Ида Лиен и Марте Олсбу Рьозеланд грабнаха златото в женската щафета, сега това сториха и Стурла Холм Легрейд, Тарей и Йоханес Тингес Бьо и Ветле Шастаад Кристиянсен. Те преминаха дистанцията за 1:12:27.4 часа, като завършиха на 33.1 секунди преди олимпийските шампиони от Швеция (Пепе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуелсон). На стрелбището Викингите имаха нужда от само осем резервни патрона, шведите с един по-малко. Много по-бързото бягане на норвежците обаче, не остави шанс на техните преследвачи за нищо повече от среброто.

He needed two extra shots but Christiansen seals the Gold medal for Norway in this men's relay unless disaster strikes in the last loop - but behind him Sweden, RBU and Ukraine are battling for the medals! https://t.co/Z1cUg2llYh | #pokljuka2021 pic.twitter.com/Iw9xWqRoIZ