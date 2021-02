Бомба! Пау Гасол се завръща в Барселона

Легендата на испанския баскетбол Пау Гасол най-сетне ще направи своето завръщане. 40-годишният ветеран ще подпише сделка до края на сезон 2020/21 с Барселона - отборът, в който израсна и направи първите си стъпки в играта с оранжевата топка преди 20 години, съобщава "Mundo Deportivo". До този момент двукратният шампион в НБА беше свободен агент, след като за последно записа минути в НБА с Милуоки Бъкс през 2019-а. Проблеми с контузии обаче бяха причината Гасол да не е играл в последните около две години.

Pau Gasol has reached an agreement with Barcelona for the remainder of the season, @josehuguet of @mundodeportivo reported