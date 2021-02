Пиоли: Щастливи сме, че сме изненадата на първенството

“Подготвяме се за дербито с хладнокръвие и ентусиазъм, но също така и със смирение и решителност. Подкрепата на нашите фенове? Те са специални, жалко, че не можем да играем пред препълнения “Сан Сиро”. Винаги са ни подкрепяли. Надяваме се, че това ще е последното дерби без тях. Както ние, така и Интер имат ясна идентичност. Дербитата винаги са равностойни мачове с много положения за гол. Утре трябва да сме компактни и ефективни. Искаме да изиграем мач на високо ниво. В нашата подготовка винаги мислим за това как опонентите ни могат да ни атакуват. Трябва да сме ясни и прецизни. Съперниците ни винаги оставят пространства, а ние трябва да взимаме правилните решения.

В последните ни два мача не повишихме нивото си на игра. Дори в защита не бяхме солидни и компактни. Целта на Милан е да продължим нашия път, от който сме доволни. Щастливи сме, че ние сме най-младият състав и изненадата на първенството. Стремим се да даваме най-доброто от себе си и ще видим какво сме постигнали преди края на сезона. Все още има много мачове до края на сезона, нямаме дългосрочни цели.

