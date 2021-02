Убийствено каране донесе втора титла на Лийнсбергер от СП в Кортина

След четири поредни златни медала, господството на Микаела Шифрин (САЩ) в женския слалом на Световните първенства по ски-алпийски дисциплини, намери своя край.

Liensberger Katharina is Slalom World Champion!



Silver medal for #Petravlhova (+ 1.00) followed by @MikaelaShiffrin (+ 1.98).



Congrats to all the ladies running today! #Cortina2021#fisalpine @fisalpine @usskiteam @OESVLadies pic.twitter.com/oqved6JeM1