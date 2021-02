От Реал Мадрид се обръщат към Саудитска Арабия, за да компенсират ефекта от кризата

От ръководството на Реал Мадрид продължават да търсят варианти за намаляване на щетите от пандемията от COVID-19, съобщават различни медии днес. Именно в тази плоскост от мадридчани вече водят разговори с представители на Саудитска Арабия да станат официален спонсор на женския тим на лос бланкос, което би могло да донесе в касата 150 милиона в следващите 10 години.

Leaked documents appear to reveal that Real Madrid have been in advanced talks with Saudi Arabia’s state-owned Qiddiya project about a €150 million (£130 million) partnership deal that would include becoming the lead sponsor for the club’s women’s team. [The Times]