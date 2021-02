Трето поредно злато за Норвегия, България 18-а в женската щафета на СП в Поклюка

Квартетът на Норвегия (Ингрид Тандреволд, Тирил Екхоф, Ида Лиен, Марте Олсбу Рьозеланд) за спечели титлата в женската щафета на 4 по 6 километра от Световното първенство по биатлон.

Just like last year, Marte Olsbu Roeiseland brings it home for @NSSF_Biathlon and they celebrate their third women relay World Championship title in a row https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/bELBxMxfoJ — IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2021

След успехите в Йостесунд през 2019 и Антхолц 2020, днес норвежките триумфираха и в Поклюка (Словения). До успеха те стигнаха след като използваха 11 резервни патрона, а най-голямата им уплаха дойде по време на първата стрелба на последния пост. Тогава Рьозеланд допусна три грешки в първите си пет изстрела, но успя да повали и трите си мишени с допълнителните си патрони.

The wind is picking up at the range and Roeiseland needs all the spares while Pidrushna hits all five to take the lead for Ukraine - this is really heating up https://t.co/Z1cUg2llYh | #pokljuka2021 pic.twitter.com/A6ed3onK5Z — IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2021

Втори на финала днес завърши Германия (Ванеса Хинц, Янина Хетих, Денизе Херман, Франциска Пройс), докато на третата позиция се класира Олимпийският шампион от Сочи 2014 – Украйна (Анастастия Меркушина, Юлия Джима, Дария Блашко, Олена Пидхрушна). По този начин подиумът в Поклюка е напълно идентичен с този от Антхолц преди 12 месеца. Освен това, за Украйна това е четвърти пореден медал в женската щафета на Световно първенство, след като в Хохфилцен 2017 те взеха среброто, а в Йостерсунд 2019 също бяха с бронз.

Германките използваха пет допълнителни патрона, а украйнките с два повече. Среброто се реши в последната обиколка от два километра, когато в първата половина на тура Пундхрушна настигна и изпревари Пройс, но силите привършиха малко преди финала и това позволи на германката да я победи във финалния спринт.

One extra shot for Marte Olsbu Roeiseland but she gets the job done but look at @PreussFranziska with this performance to get Germany back into the medal race, fighting with Pidrushna for silver! https://t.co/Z1cUg2llYh | #pokljuka2021 pic.twitter.com/GeGzla9WSm — IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2021

Българският отбора в състав Милена Тодорова, Даниела Кадева, Мария Здравкова и Валентина Димитрова завърши на 18-а позиция, от общо 23 щафети, с девет допълнителни патрона и изоставане от 6:34.7 минути спрямо победителките от Норвегия. В края на третия пост, Мария Здравкова допусна интересна грешка, когато вместо да се насочи към финала и да предаде щафетата на чакащата я Валентина Димитрова, тя продължи към стрелбището. Това в крайна сметка коства на нашия отбор приблизително 20 секунди, но и това нямаше да е достатъчни за 17-о място днес.

По-късно днес предстой и мъжката щафета на 4 по 7.5 километра, която стартира в 16:00 часа българско време. Утре пък са масовите стартове и в двата пола, като женският е от 13:30, а мъжкият от 16:15 часа.