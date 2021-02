Играч с над 600 мача в НБА става съотборник на Везенков

Олимпиакос ще търси излизане от кризата с входящ трансфер. Според авторитетното издание Eurohoops отборът на Александър Везенков е постигнал договорка с бившия център от НБА и понастоящем свободен агент Коста Куфос. 31-годишният гигант е без отбор от лятото на миналата година, след като за последно игра за ЦСКА (Москва).

Olympiacos is closing on a deal with Greek-American center Kostas Koufos