Треньорът на Сиксърс ще бъде начело на Изтока в Мача на звездите

Старши треньорът на Филаделфия 76ърс Док Ривърс ще бъде наставник на отбора на Кевин Дюрант в предстоящия на 7 март в Атланта Мач на звездите в Националната баскетболна асоциация. Ривърс завоюва това право тази нощ, когато отборът на Филаделфия победи със 112:105 Чикаго Булс и така си осигури първото място в Източната конференция до 21 февруари.

The NBA announces that Philadelphia's Doc Rivers will coach Team Durant in the All-Star Game