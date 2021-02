Тенис Четвърта титла от "Шлема" за неудържимата Наоми Осака 20 февруари 2021 | 12:09 - Обновена Прочетена 2123 0



Най-богата спортистка за миналата година Наоми Осака спечели четвъртата си титла от “Големия шлем” след 6:4, 6:3 над Дженифър Брейди пред 7 477 зрители на “Род Лейвър Арина” в Мелбърн във финала на Australian Open. Osaka shines in Melbourne once more @naomiosaka is an #AusOpen champion for the second time.#AO2021 pic.twitter.com/LrZCX4XfJ6 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 20, 2021 Само на 23-годишна възраст японката вече има два триумфа в Австралия и още два в US Open, като удължи победната си серия на 12 мача след осминафиналната фаза на турнири от “Шлема”. Тя ще се изкачи до номер 2 в световната ранглиста, изпреварвайки Симона Халеп, а стана и седмата тенисистка в историята, която печели “мейджър” трофей, след като преди това е спасявала мачбол. За Осака това се случи в четвъртия кръг срещу Гарбине Мугуруса. Японката е първата от Моника Селеш през 1991 година, която печели първите си четири финала в “Шлема”. Брейди, която изкара строга двуседмична карантина в Мелбърн, все пак има всички основания да се чувства удовлетворена от представянето си на Australian Open, където регистрира първия си “мейджър” финал в кариерата. Тя ще се извиси до 13-а позиция в световната ранглиста, като сега бе едва петата жена извън топ 20 от 2000 година насам, стигнала до последната фаза в Мелбърн. Тя обаче не можа да се превърне в 55-ата различна шампионка. 23yo Naomi Osaka beats Jen Brady 6-4, 6-3 to win the #AusOpen for the 2nd time. 4th career Grand Slam title for the Japanese, who now won the last two Majors she played.



[getty] pic.twitter.com/2GaoCtqVNa — José Morgado (@josemorgado) February 20, 2021 В първия сет Осака успя да пробие първа за 3:0, но после нервите не й позволиха да затвърди предимството си и Брейди се върна в сета. Американката обаче се пропука в най-неподходящия момент при 5:4 в полза на опонентката й и допусна пробив. Той бе предизвикан изцяло с непредизвикани грешки от Брейди, която пренесе срива си и в началото на втория сет. Осака моментално поведе с два пробива, но след това имаше проблеми с първия си сервис и допусна брейк, макар да запази преимуществото си в резултата. При 40-30 и 4:2 Брейди имаше шанс да стигне поне до дюс, но сбърка форхенд и трябваше да сервира за оставане във финала. Тя го направи, но след това Осака затвори мача убедително на нула за четвъртата си титла от “Шлема”.

