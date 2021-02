Зимни спортове Австрийка с най-добре време в първия манш на слалома на СП в Кортина 20 февруари 2021 | 12:37 Прочетена 273 0



Австрийката Катарина Лийнсбергер поведе след първия манш на женския слалом от Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Кортина д‘Ампецо (Италия). Лийнсбергер, която във вторник си подели златото в паралелния гигантски слалом с Марта Басино (Италия), премина трасето за 48:48 секунди, с което си осигури аванс от три десети спрямо Петра Влъхова (Словакия). Австрийката постигна това, въпреки много сериозна грешка в долната част на пистата, но силната горната така и позволи да даде топ времето. Scuote la testa Shiffrin: distacco già pesante in prima manche... #EurosportSCI | #Cortina2021 pic.twitter.com/MnHhz6QoUD — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 20, 2021 Трета след първия манш се нареди Уинеди Холденер (Швейцария), която обаче има пасив от 1.24 секунди спрямо Лийнсбергер. Четвърта пък е носителката на златния медал в дисциплината от последните четири шампионати на планетата Микаел Шифрин (САЩ), която даде време с 1.30 по-слабо от това на водачката. Добрата новина за американката е, че в следобедния втори манш, когато температурите се очаква да скочат до 5 градуса над нулата, тя ще кара преди Влъхова и Лийнсбергер. Това може потенциално да позволи да се бори за нещо повече от потенциален бронзов медал. Единствената българка в днешния старта Ева Вукадинова се нареди 44-а от общо 107 стартирали днес. От тях до финала не стигнаха 41 (една не стартира) състезателки, като сред тях личат и имената на Федерика Бриньоне (Италия) и Мишел Гизин (Швейцария). Изоставането на българката спрямо водачката след първия манш е 8.87 секунди. Mondiale sfortunato? Mondiale sfortunato... @FedeBrignone #EurosportSCI | #Cortina2021 pic.twitter.com/RY3JWIsLE3 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 20, 2021 Вторият манш на слалома от Световното първенство започва в 14:30 часа българско време. В него участие ще вземат първите 60 от първия манш, като първи по трасето ще се спуснат топ 30 в обратен ред, след което това ще направят и заели местата от 31-о до 60-о.

