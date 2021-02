Ембийд и Мъри забиха по 50 точки за победите на Филаделфия и Денвър

Центърът Джоел Ембийд и гардът Джамал Мъри вкараха по точно 50 точки за победите, които постигнаха отборите им Филаделфия 76ърс и Денвър Нъгетс в мачовете от Националната баскетболна асоциация тази нощ.

Едва за втори път от началото на сезона двама играчи вкарват поне по 50 точки след Никола Йокич (Денвър) и Стеф Къри (Голдън Стейт), които сториха това на 6 февруари. Подобно повторение пък статистиците на НБА не помнят от сезон 1962/63.

Рекордната в кариерата вечер на Ембийд помогна на водача в Източната конференция Филаделфия да спечели със 112:105 домакинството си на Чикаго Булс. Сиксърс взеха с минимален аванс всяка от четирите части, а Ембийд запълни статистиката с още 17 борби, 5 асистенции, 4 чадъра и 2 откраднати топки. Още 22 точки за победителите добави Тобайъс Харис, докато за Чикаго с 30 точки завърши Зак Лавийн.

Joel Embiid is the first @sixers player to score 50+ points since Allen Iverson (Dec. 23, 2005). pic.twitter.com/rVwioytVHF