Флорида разгроми Детройт със 7:2 в НХЛ

Отборът на Флорида Пантърс спечели по категоричен начин визитата си на Детройт Ред Уингс в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), след като наниза цели седем шайби и допусна само две в своята врата. CATS WIN!!!!!!! pic.twitter.com/OcrwOMKaYW — Florida Panthers (@FlaPanthers) February 20, 2021 Юхо Ламико откри резултата за гостите 6:09 минути след началото на срещата, преди Маккензи Уигър да удвои 1:49 по-късно. 2:45 след средата на първата част Патрик Хорнквист направи преднината на гостите тройна, но само 1:21 по-късно Боби Райън отново я намали на две попадения. До края на Флорида записа още едно попадение, дело на Александър Барков, 4:45 преди сирената. Barky makes these assists look SO easy. pic.twitter.com/hHTGO0CaKY — Florida Panthers (@FlaPanthers) February 20, 2021 Във втората част падна само едно попадение, като то отново бе в ползва не гостите. Неговия автор бе Арън Екблад, който преодоля Джонатан Берние само 22 секунди преди края на частта. Берние влезе като резерва в мача след първата почивка, но и това не помогна на домакините, които допуснаха своята 15-а загуба от началото на сезона. След като той допусна една попадения във втората част, тимът на Флорида отбеляза още две в третата, дело на Хорквист и Антъни Дюклер, а Валтери Филпула вкара второто попадения за Детройт. За Флорида този успех е под номер 11 в 15 двубоя от началото на сезона, което им отрежда първо място в Централната дивизия с общо 24 точки. Детройт от своя страна са на последната-осма позиция с едва 11 пункта. Cats with multi-point nights:



Barkov (1g, 2a)

Duclair (1g, 1a)

Hornqvist (2g)

Huberdeau (2a)

Weegar (1g, 1a)

Yandle (3a)#FLAvsDET — Florida Panthers (@FlaPanthers) February 20, 2021 Двата тим се изправят помежду си отново тази вечер, като това ще бъде шестият от общо осем двубоя през редовния сезон между отборите. До момента Флорида има записани четири успеха и само едно поражение в петте изиграни срещи.

