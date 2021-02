Кевин Пангос спаси Зенит от резил в Белград

Отборът на Зенит (Санкт Петербург) записа втора поредна победа в Евролигата. Съставът на старши треньора Шави Паскуал успя да се измъкне при гостуването си в Белград на Цървена звезда с крайното 76:75 (22:16, 26:20, 13:20, 15:19) в двубой от 25-ия кръг на турнира на богатите.

The moment the game was won @KPangos was ice cool and made the three



Nothing but #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/hJqzdkI8A2