Абсурдите в Химки продължават

Още проблеми налегнаха сериозно закъсалия отбор на Химки (Москва). Гардът на тима Стефан Йович е напуснал границите на Русия, като бъдещето му с клуба остава под сериозен въпрос, съобщава литовският журналист Донатас Урбонас.

Khimki guard Stefan Jovic left Russia, per sources. His future with the Moscow Region club is uncertain.