Треньорът на Антов и Златан ще пеят дует на Сан Ремо

Наставникът на Валентин Антон в Болоня Синиша Михайлович поднесе изненадата на днешната пресконференция на тима и заяви, че ще направи дует на популярния музикален фестивал Сан Ремо заедно с друга легенда - Златан Ибрахимович.

За шведа е ясно от повече от седмица, че ще прекара пет дни в градчето по време на събитието, където ще тренира с личен кондицонен треньор. Михайлович заяви още, че заедно с него ще е целия тим на Болоня, което вероятно значи, че на изпълнението ще може да се наслади и българския бранител.

Bologna manager Siniša Mihajlovi has announced he and Zlatan Ibrahimovi will perform a duet at next week's Sanremo song contest:



"The two things I do least well are singing and dancing. Ibra is also a terrible singer. At least we'll make people laugh." (Sky)