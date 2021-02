Въпреки провала на Пентюро, Франция взе златото в гигантския слалом на СП

Матю Фавре спечели своят втори златен медал от Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Кортина д‘Ампецо (Италия), след като триумфира в класическия гигантски слалом.

Невероятен Пентюро поведе след първия манш на гигантския слалом в Кортина

Французинът, който във вторник спечели паралелния гигантски слалом, стигна до успеха, след грешка на неговия сънародник Алески Пентюро по време на втория манш. Пентюро имаше преднина от повече от половин секунда пред всички останали след първия манш, но по-малко от десет врати след началото на втория допусна грешка и напусна надпреварата. Така Пентюро за пореден път се размина със златото в своята коронна дисциплина, като до момента има само два бронзови медала от 2015 и 2019.

На изненадваща втора позиция днес се класира италианецът Лука де Алепрандини, който донесе едва втори медал за домакините на Световното първенство. За 30-годишния италианец това е първи подиум в кариерата, като той бе втори и след първия манш, но направи по-слабо каране от Фавре във втория и трябваше да се задоволи със среброто. Бронзът пък грабна световния шампион от алпийската комбинация Марко Шварц (Австрия), който бе шести след първото спускане, след което даде второ време във втория манш и заслужено се качи на подиума.

