Кайри се подигра с ЛеБрон заради стрелбата му от фаула

Бившите съотборници в Кливланд Кавалиърс Кайри Ървинг и ЛеБрон Джеймс отново бяха заедно на един паркет, но този път като съперници по време на вчерашния сблъсък между Лос Анджелис Лейкърс и Бруклин Нетс в двубой от редовния сезон на НБА. "Мрежите" записаха 19-ия си успех за сезона, след като надделяха над Краля и компания със 109:98, но един момент от мача - в края на първата четвърт, заслужава по-обстойно внимание.

Бруклин продължава силните си мачове с успех над Лейкърс, Леброн достигна кота 35 000

При оставащи 2:00 минути от откриващата част "езерняците" получиха техническо нарушение, като то беше изпълнено от ЛеБрон. Лидерът на Лейкърс обаче пропусна фаула, а няколко секунди след пропуска Ървинг, с усмивка на уста, каза следното към играч на шампионите: "Това ли ви е най-добрият стрелец от линията?", естествено, визирайки бившия си съотборник, с когото спечелиха титлата от НБА през 2016-а при "кавалерите".

"That's your best free throw shooter?"



Kyrie after LeBron missed the free throw pic.twitter.com/94JyybHuZd