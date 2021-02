Шоукрос се раздели със Стоук след 14 години в клуба, отива при Бекъм

Собственик на Интер (Маями) е Дейвид Бекъм, а треньор е друга легенда - защитникът Фил Невил.



Стоук Сити в момента е на 9-о място в Лига Чемпиъншип с 42 точки, като изостава на 7 от местата, даващи право на участие в плейоф за влизане в елита.

After 14 years of outstanding service with Stoke City, we can confirm that Ryan Shawcross has left the Club.



Ryan and his family will always be welcome at the bet365 Stadium and he departs with the best wishes of everyone at the Club.#SCFC