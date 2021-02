Тенис Медведев не даде сет на Циципас и вече гледа към детронирането на Джокович 19 февруари 2021 | 13:56 - Обновена Прочетена 969 0



Руснакът Даниил Медведев се класира за първи път за финала на Откритото първенство на Австралия по тенис. Поставеният под №4 в схемата пласира 17 аса и елиминира Стефанос Циципас с 6:4, 6:2, 7:5 след малко повече от два часа на полуфиналите в Мелбърн. За 25-годишния руснак това е 20-а поредна победа, а в спора за трофея след два дни ще се изправи срещу световния №1 и защитаващ титлата си от турнира Новак Джокович. Daniil Domination @DaniilMedwed is into his first #AusOpen final.



The world No.4 will face Novak Djokovic.#AO2021 pic.twitter.com/p4rlCliDXV — #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021 Медведев имаше сериозно предимство в първите два сета, демонстрирайки много солидна игра от дъното на корта, която му позволи да вземе и двете части. В третия сет той поведе с 3:1 и имаше предимство от 40:15 при сервис на съперника. В този момент се появиха колебания в играта на Медведев и Циципас се възползва, за да върне пробива и при 3:4 в своя полза дори имаше шанс за втори брейк, но руснакът го отрази с ас, а след това материализира нов пробив за 6:5, което се оказа решаващо - 6:4, 6:2, 7:5.



Make that 20 Tour-level match wins in a row for @DaniilMedwed. #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/yzTFmpzFGW — #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021 "Не беше лесно. В третия сет той направи почти същото, както срещу Рафа (Надал), когато обърна развоя на мача и след това стигна до победата. Стегнах се, дори бях поуплашен в един момент. Все пак това е полуфинал в Големия шлем. Имах някои колебания на мой сервис. При 3:4 той имаше брейкбол, но в този ключов момент направих ас. Останах в мача. При 5:5 направих няколко невероятни удари, пробив отново. Успях да контролирам нервите си в края. Не знам какво щеше да стане, ако се беше стигнало до четвърти сет", коментира Медведев, който пласира 46 печеливши удара срещу едва 19 на съперника. "Може би тежкият двубой с Рафа му се е отразил, защото още в първия сет видях, че има проблеми, когато го движа по корта. Това се стремях да правя до края", допълни той. Медведев за втори път ще се бори за титла от Шлема след финала на Откритото първенство на САЩ през 2019 година, когато загуби в пет сета от испанеца Рафаел Надал. "Първият път играх срещу един от най-великите. Сега ще срещна друг от най-великите. Не знам какво ще се случи, но опитът ми вече е по-голям. Нямам много напрежение. Той никога не е губил на финал тук от осемте пъти досега. Той има повече напрежение, за да гони Роджър (Федерер) и Рафа с титлите от Големия шлем. Ако играя добре, мога да спечеля. Той има много повече опит, но и много повече какво да губи", каза Медведев.

