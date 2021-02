Италия Собственикът на Интер с официално обръщение относно бъдещето 19 февруари 2021 | 13:38 - Обновена Прочетена 1098 0



“Длъжни сме да се фокусираме към основното ни “бойно поле”, като без колебание инициираме процес на раздяла с ненужното”, заяви Циндон, който е баща на президента на Интер Стивън Жанг.

Zhang Jindong, the owner of Suning Group, made a speech today "We should focus our main battlefield, initiate subtraction, redraw the battle line. We will focus on retail business resolutely, close and cut down our business irrelevant to retail business without hesitation" pic.twitter.com/LLLYGpXvaF — Titan Sports Plus (@titan_plus) February 19, 2021

От известно време насам китайците преговаря с британската компания BC Partners, която е готова да откупи контролния пакет акции на Интер. Според “Кориере дело спорт” Suning има срок до 31 март да приеме офертата.



На 5 февруари италианските медии съобщиха, че от Suning са отхвърлили предложение на BC Partners в размер на 750 млн. евро. Смята се, че разминаването между двете страни е в рамките на 200 млн. евро.



