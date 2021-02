Зимни спортове Невероятен Пентюро поведе след първи манш на гигантския слалом в Кортина 19 февруари 2021 | 12:59 Прочетена 820 0



Французинът Алекси Петнюро отва конкуренцията в първия манш на мъжкия гигантски слалом на Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Кортина д‘Ампецо (Италия). Пентюро, се възползва максимално от факта, че треньорът на Петлите бе редил трасето на пистата „Лабиринти“ и си осигури аванс от 0.40 секунди преди второто спускане по-късно днес. А на изненадваща втора позиция се класира представителя на домакините Лука де Алепрандини, докато тройката с пасив от 0.56 секунди затваря германецът Александър Шмид. Вторият французин и световен шампион в паралелния гигантски слалом даде време с 0.58 секунди по-слабо от това на своя сънародник, като той бе последния състезател с изоставане от под секунда спрямо лидера. Luca De Aliprandini fantastico nella prima manche del gigante... 2



Pinturault forse inarrivabile, ma nulla ci vieta di sognare! Appuntamento alle 13.30! #EurosportSCI | #Cortina2021 pic.twitter.com/E8qDvm3R8Z — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 19, 2021 От българите, най добре днес се представи Алберт Попов, който остана 31-и с изоставане от 5.54 секунди спрямо Пентюро. Другите трима наши представители, Камен и Калин Златкови и Константин Стоилов също стигнаха успешно до финала на първия манш, като заеха местата от 40-о до 42-о. Първи от тях бе Камен Златков, който има пасив от 7.81 секунди, неговият брат остана на 0.11 секунди зад него, а Стоилов на още 0.17 зад тях. И четиримата ще имат шанса да подобрят своето класиране във втория манш, въпреки че останаха извън топ 30, тъй като на Световни първенства и Олимпийски игри първите 60 от първия манш се класират за втория. В него както по традиция първи се спускат първите 30 в обърнат ред, след което и всички останали по реда на своето класиране. Friday Funday!! Men's GS at @cortina2021!

We are waiting for the next World Champion..#fisalpine pic.twitter.com/7dRy75Lcpb — FIS Alpine (@fisalpine) February 19, 2021 На старт в днешния първи манш застанаха общо 100 състезателя, като цели 38 от тях не стигнаха до финала. Сред незавършилите е и един от фаворите за победата днес Марко Одермат (Швейцария), който бе първи по трасето, но още преди неговата среда допусна сериозна грешка и напусна състезанието. Неговите сънародници Жустин Мюрисие и Джино Кавицел също не завършиха, като единствено Лойк Меяр ще представлява Кръстоносците във втория манш. Той заема петата позиция след първия с изоставане от 1.25 секунди спрямо Пентюро. Световният шампион в дисциплината от шампионата в Оре пред две години Хенрик Кристоферсен (Норвегия) направи ново разочароващо спускане, в което даде едва 15-о време с пасив от 2.32 секунди спрямо лидера. Принцът на Викингите ще се бори да подобри своето класиране във втория манш, който започва в 14:30 часа българско време.

