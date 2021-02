НБА Торонто нанесе пета поредна загуба на Милуоки 19 февруари 2021 | 09:46 Прочетена 199 0



FINAL SCORE THREAD



Norman Powell (29 PTS) and the @Raptors pick up the road win in Milwaukee!



Pascal Siakam: 27 PTS, 6 REB, 5 AST

Fred VanVleet: 17 PTS, 8 AST pic.twitter.com/GtaepnLxuN — NBA (@NBA) February 19, 2021 Норман Пауъл отбеляза 29 точки за гостите от Раптърс, а Паскал Сиакам добави 27. Пауъл отчете и най-успешен процент в стрелбата за сезона, вкарвайки 4 от 7 опита от тройката. Фред ван Флийт прибави 17 за Торонто.

Norman Powell (29 PTS) and Pascal Siakam (27 PTS) push the @Raptors past Milwaukee! #WeTheNorth pic.twitter.com/3lTwCeXHhy — NBA (@NBA) February 19, 2021 След като се разболя и трябваше да спази протокола, гардът на Милуоки Джейрю Холидей пропусна шести пореден мач, а голямата звезда Янис Адетокумбо наниза 23 точки преди да излезе заради натрупани фаулове 1:19 минути преди края. Също така добави 12 борби и 8 асистенции.

Торонто Раптърс нанесе пета поредна загуба на Милуоки Бъкс, след като ги победи със 110:96 като гост. Канадците записаха 14-та победа от началото на сезона, но все още са предпоследни в Атлантическата дивизия. Милуоки запазва лидерската си позиция в Централната дивизия с 16/13.Норман Пауъл отбеляза 29 точки за гостите от Раптърс, а Паскал Сиакам добави 27. Пауъл отчете и най-успешен процент в стрелбата за сезона, вкарвайки 4 от 7 опита от тройката. Фред ван Флийт прибави 17 за Торонто.След като се разболя и трябваше да спази протокола, гардът на Милуоки Джейрю Холидей пропусна шести пореден мач, а голямата звезда Янис Адетокумбо наниза 23 точки преди да излезе заради натрупани фаулове 1:19 минути преди края. Също така добави 12 борби и 8 асистенции. 0



