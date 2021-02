НБА Бруклин продължава силните си мачове с успех над Лейкърс, Леброн достигна кота 35 000 19 февруари 2021 | 09:31 - Обновена Прочетена 98 0



Кайри Ървинг добави 11 асистенции, а също така и взе 7 борби, докато Бруклин постигна 4-а победа при визитата си на Западния бряг, макар и без Кевин Дюрант, който лекува контузия в лявото бедро. С 19 победи и 12 поражения Нетс се нареждат 2-и в Атлантическата дивизия и продължават да се доближават до лидера Филаделфия. James Harden's 23-point, 11-assist performance lands him at the of Thursday's #NBAFantasy leaderboard! pic.twitter.com/qWMLABvaiX — NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 19, 2021 Тимъти Луваву-Каработ вкара 15 за Нетс, все от тройката, като тимът му завърши общо с 18 успешни опита от далечно разстояние.



Домакините от Лос Анджелис инкасираха 8-а загуба в първите си 30 мача за сезона, но остават на върха в Тихоокеанската дивизия.



ЛеБрон Джеймс вкара своята 35-хилядна точка в кариерата, след като днес заби 32, както и прибави в личната си статистика 8 борби и 7 асистенции. Така Краля стана третият играч и най-младият в историята на НБА, достигнал кота 35 000. Джеймс също така е и най-младията в историята, отбелязал 5000, 10 000, 20 000 и 30 000 точки.

LeBron James is the 3rd player in NBA history to reach 35,000 career points.



1. Kareem Abdul-Jabbar: 38,387

2. Karl Malone: 36,928

3. LeBron James: 35,017 pic.twitter.com/Am57wJYP2N — NBA History (@NBAHistory) February 19, 2021 Кайл Къзма добави 16 точки и 10 рибаунда.



