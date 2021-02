Баскетбол Безобразен Олимпиакос отново разочарова въпреки чудесното завръщане на Везенков 18 февруари 2021 | 21:12 Прочетена 31 0



Баскетболният отбор на Олимпиакос имаше шанс да спре негативната си серия и да се завърне от мъртвите в битката за плейофно място в Евролигата, но допусна поредно разочарование, след като пропиля 15 точки аванс срещу Анадолу Ефес, за да отстъпи с категоричното 53:76 (26:11, 8:32, 9:15, 10:18) като гост в “Синан Ердем Доум”.

A dominant home win for a red hot @AnadoluEfesSK! pic.twitter.com/EDBqXhXhpz — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 18, 2021 Дори чудесното завръщане в игра на българската звезда Александър Везенков не помогна на “червено-белите”, които допуснаха петата си поредна загуба в Евролигата и шансовете им за продължаване към Топ 8 на турнира се изпаряват с всеки следващ мач. В момента отборът на старши треньора Йоргос Барцокас се намира на 12-ата позиция с актив от 11 победи и 14 загуби, като изостава на три победи от осмия Зенит, който е с 13-9. Анадолу Ефес пък продължава възхода си и регистрира успех №14 за сезона, като се намества на седмото място с баланс от 14-10. .@AnadoluEfesSK are on fire pic.twitter.com/WHvm1f7nug — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 18, 2021 Олимпиакос първи натисна газта в началото и поведе със седем точки след тройка на Александър Везенков за 5:12. “Червено-белите” се справяха по чудесен начин в дефанзивен план и затрудняваха своя Ефес във всяко тяхно притежание. Именно защитата бе основният коз на отбора на Йоргос Барцокас, който потегли в мача с цели 15 точки преднина при 11:26 след първите 10 минути. Началото на втората четвъртина служеше за събуждане на домакините, които записаха минисерия, за да намалят дефицита си 8 точки след тройка на Шейн Ларкин - 20:28. Невероятните отигравания на американеца продължиха и той собственоръчно доближи Анадолу Ефес на само две точки разлика при преполовяването на частта - 26:28. Кошмарът за Олимпиакос не спря и с повторното влизане на Везенков на паркета, като турците дори взеха преднината при 32:30. Хаотичните действия в двете фази на играта на отбора от Пирея просто нямаха край, а турският тим можеше единствено да увеличава аванса си - 37:30 след серия от 26:4 в частта при оставащи около 2 минути до края на полувремето. Момчетата на Ергин Атаман завършиха първите 20 минути на високи обороти и поведоха с 9 точки при 43:34, поставяйки много въпроси за отговаряне пред Йоргос Барцокас и неговия отбор. #EuroLeague 25. Hafta

Anadolu Efes 43 - 34 Olympiacos | lk Yar Sonucu pic.twitter.com/fsppGAZZ7x — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) February 18, 2021 Олимпиакос не показа абсолютно нищо и в третата четвърт, като отново се поддаде на активната защита на Анадолу Ефес и вкара само 9 точки за цялата част - 15:9 в полза на турците и общ резултат 58:43. От другата страна пък Шейн Ларкин и компания правеха каквото си поискат и очаквано затвориха срещата в своя полза - 76:53. Александър Везенков завърши като най-полезен за Олимпиакос със своите 9 точки, 8 борби, 3 асистенции и 3 отнети топки за коефициент на полезно действие от 21. Крилото стреля 2/4 от зоната за две точки, 1/3 от тройката и 2/2 от наказателната линия за 34 минути на паркета. От неговите съотборници Янулис Ларенцакис завърши с 10 точки и 8 асистенции. В обичаен стил Шейн Ларкин поведе Анадолу Ефес към обрата с 21 точки, 5 борби и 5 асистенции от пейката. Брайънт Дънстън добави 15 точки и 7 борби, а Родри Бобоа също направи чудесно включване със своите 11 точки. 0



