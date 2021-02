Други спортове Ван Барневелд официално се завърна в елита на професионалния дартс 18 февруари 2021 | 17:54 Прочетена 217 0



Легендата на нидерландския дартс Реймънд ван Барневелд се завръща в PDC тура, повече от година след като обяви, че се отказва от спорта. 53-годишният състезател се представи на страхотно ниво в квалификационното училище на PDC, където завърши на трета позиция и по този начин спечели една от общо 12-те Тур карти, които му дават право да се състезава на турнирите на PDC през новия сезон.



Raymond van Barneveld was among the 12 players to make it through at European Q School. pic.twitter.com/x2sKG7uxlN — PDC Darts (@OfficialPDC) February 17, 2021 “Чувствам се наистина щастлив, че се завръщам в тура. Надявам се следващата седмица да покажа на света отново какво може да прави Реймънд ван Барневелд. Разполагам със страхотен шанс да се завърна на картата, който ми бе предоставен от моята агенция, отбор и спонсори. Работихме здраво всеки ден и поради това успях да спечеля Тур картата”, разкри петкратният световен шампион пред PDC TV. BARNEY. IS. !



Raymond van Barneveld has regained his PDC Tour Card!



The Dutchman's latest win at European Q School means his place in the qualification places is secure. pic.twitter.com/LOFrTgKahM — PDC Darts (@OfficialPDC) February 17, 2021 Очаква се ван Барневелд да направи своето официално завръщане на тура следващата седмица, когато ще вземе участие на Супер Сериите в Болтън. След това предстои UK Open, който ще се проведе от 5 до 7 март в Милтън Кийнс. 0



