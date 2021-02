Световен футбол Автобусът на нигерийски футболен отбор изгоря напълно 18 февруари 2021 | 17:32 Прочетена 118 0



Отборът от Нигерийската професионална футболна лига Уики Туристс се спаси на косъм от голяма трагедия, след като автобусът се запали по време на движение. Тимът е пътувал от Джос до Абуджа, за да играе мач срещу Дакада (Уйо). Breaking News



Nigerian professional Football league Side Wikki Tourist FC were involved in an accident this morning. The bus burnt to ashes near jos, kibo

They were on their way to Uyo akwa ibom state to honour the NPFL match day 11 against Dakkada Fc but no life was lost pic.twitter.com/p2dl008J8E — Amebo unijos (@AUnijos) February 18, 2021 Няма загинали по време на инцидента, което е най-добрата новина от случката. Голяма част от екипировката, топките и обувките на играчите обаче са попаднали в пламъците и са изгорели. Возилото е почти изцяло изпепелено, а пътуващите в него за момента са се отървали с уплаха и са се нагълтали с дим. Breaking News



Wikki Tourist FC’s bus catches fire on their way to Akwa Ibom, no lives lost or injuries. https://t.co/DiVXtKtZ9G — NPFL News (@NPFL_News) February 18, 2021 Причината за пожара в рейса не е ясна за момента, но клубният секретар Абдулахи Ибрахим обясни, че всичко е станало заради пукната гума, която е предизвикала верижни аварии в други части на автобуса. Инцидентите с футболни отбори в многомилионната африканска страна не са рядко явление. Миналата година един от най-популярните отбори Ениймба трябваше да се прибере 15 часа по-късно, след като въоръжени бандити ги нападнаха на пътя от Йола до Аба, близо до старата столица Порт Харкорт. 0



