Невероятна Симон донесе злато на Франция в единичната смесена щафета в Поклюка

Прекрасен последен пост от страна на Жуля Симон донесе златния медал на Франция в единичната смесена щафета на Световното първенство по биатлон в Поклюка (Словения).

Once again - it's that last loop magic from Julia Simon! @FedFranceSki take the in the Single Mixed Relay https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 @antoguigo pic.twitter.com/6499zRauSH — IBU World Cup (@IBU_WC) February 18, 2021

Петлите бяха в състав Антонен Гигона и Симон, като Гигона бе на първи и трети пост, докато Симон пое втори и четвърти. В своя втори пост, Симон използва по един допълнителен патрон и в двете си стрелби, с което общият брой допълнителни стана пет за Франция. Нейният голям удар обаче дойде по време на голямато изкачване в последния тур, когато тя атакува Тирил Екхоф и не остави шанс на Норвегия да защити титлата си от миналата година. Норвежците, които бяха в състав Екхоф и Йоханес Тингес Бьо загубиха много в първата стрелба на третия пост, когато Бьо използва цели три резервни патрона, за да повали и петте си мишени, което той все пак направи. В последния пост той предаде на своята съотрбоничка с изоставане от 16.3 секудни, което тя стопи с безгрешна стрелба, но така и не можа да донесе златото за своя тим.

Големите фаворите преди последната стрелба – Италия (Лукас Хофер, Доротея Вирер) – завършиха пети, след като Вирер имаше огромни проблеми със своята последна мишена и дори и резервните патрони не бяха достатъчни да я свали. Така тя направи една наказателна обиколка от 75 метра, с което загуби шансове за медал. Пред Скуадрата се класираха отборите на Украйна (Артьом Прима, Дария Блашко), който остана четвърти и световния шампиони от Йостерсунд 2019 Швеция (Себастиан Самуелсон, Хана Йоберг), който взе бронза.

Българският дует Милена Тодорова и Владимир Илиев завърши днешната щафета на 19-а позиция от общо 27 отбора, след една наказателна обиколка и общо 10 допълнителни патрона.

Световното първенство по биатлон в Поклюка продължава в събота с двете класически щафет. Женската на 4 по 6 километра започва в 12:45, а мъжката на 4 по 7.5 километра в 16:00 часа българско време