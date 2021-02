Изненадващо второ злато за Гут-Бехрами на СП в Кортина

Лара Гут-Бехрами (Швейцария) спечели своя втори златен медал от Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Кортина д‘Ампецо (Италия), след изненадващ триумф в гигантския слалом.

