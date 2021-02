Автомобили Новият Opel Combo-e Life – героят на ежедневието става електрически 18 февруари 2021 | 10:33 Прочетена 0 0



Зареден с енергия и готов да се впусне по пътищата на света - Opel представя своя нов напълно електрически модел Combo-e Life! Изключително гъвкав и практичен, с огромно вътрешно пространство и с изцяло електрическо задвижване – това е дефиницията на новия многофункционален модел за хора с активен стил на живот в ежедневието и свободното време LAV (Leisure Activity Vehicle) на германския автомобилен производител. Combo-e Life се предлага с една или с две плъзгащи се странични врати, както и в стандартен вариант с обща дължина 4,4 метра или във версия XL с дължина 4,75 метра - и в двата случая с възможност за избор между пет или седем места. В зависимост от профила на шофиране и външните условия, новият Combo-e Life може да измине до 280 километра (WLTP)1 с едно зареждане на своята литиево-йонна акумулаторна батерия с капацитет 50 кВтч. Собствениците на новия модел могат да възстановят 80% от заряда на батерията за около 30 минути на подходяща обществена зарядна станция. Младите семейства с активен и разнообразен начин на живот, които живеят в градски условия или близо до големите градове, превозват ежедневно по няколко деца и държат на „зелената мобилност“, ще оценят по достойнство изключителните качества на Opel Combo-e Life. Новият електрически модел от марката с мълния на емблемата може да предложи дори възможност за теглене на прикачен товар с тегло 750 кг2 - водеща в този пазарен сегмент стойност с възможност за добавяне на електронна система за контрол на стабилността на ремаркето TSC (Тrailer Stability Control). „Новият Combo-e Life ще поеме ролята на многофункционалния ежедневен герой в нашата гама от електрифицирани леки автомобили“, заяви главният изпълнителен директор на Opel Михаел Лошелер. „Новата изцяло електрическа версия на нашия успешен LAV (Leisure Activity Vehicle) предлага на клиентите, които търсят автомобил с голям пътнически и товарен капацитет две важни допълнителни предимства – нулеви локални емисии и почти безшумна система за задвижване.” Електрическо задвижване – екологично чиста мобилност в градски условия и извънградски пътешествия Благодарение на максималната мощност от 100 кВт (136 к.с.) и максималният въртящ момент от 260 Нм на изцяло електрическото задвижване на новия модел, Combo-e Life е идеално средство и за преодоляване на по-дълги разстояния в извънградски условия. В зависимост от варианта, новият LAV модел ускорява от нула до 100 км/ч само за 11,2 секунди3, а максималната скорост от 130 км/ч (с електронно ограничение) прави Combo-e Life напълно подходящ и за пътуване по магистрала. Усъвършенстваната рекуперативна функция на спирачната система с възможност за избор на два режима увеличава допълнително ефективността на задвижването и позволява удължаване на автономния пробег. Акумулаторната батерия съдържа общо 216 литиево-йонни клетки, комплектовани в 18 модула. Те са поместени в пространството под пода на каросерията между между предния и задния мост, така че да не се нарушава обемът и функционалността на пътническото отделение. Това разположение на акумулаторната батерия води и до значително снижаване на центъра на тежестта на автомобила, което има благоприятно отражение както върху стабилността при страничен вятър, така и върху поведението в завой, спомагайки за допълнително удоволствие от шофирането. Combo-e Life е подготвен за използване на различен вид зарядни станции, енергийни инфраструктури и възможности за зареждане – от стенни зарядни модули (Wallbox) през обществени бързозарядни станции до домакински кабел за зареждане от битов контакт при необходимост. При използване на обществена зарядна станция със 100 кВт, времето за възстановяване на 80% от капацитета на акумулаторната батерия с 50 кВтч е едва около 30 минути. В зависимост от пазара и от изградената зарядна инфраструктура, Combo-e Life се предлага серийно с мощно трифазно зарядно устройство с мощност 11 кВт или с еднофазно бордово зарядно устройство със 7,4 кВт. Най-добрите в класа – пълна гама ултрамодерни системи за асистенция на водача Подобно на спечелилите титлата “Best Buy Car Europe 2019” от журито на конкурса AUTOBEST през 2019 година варианти с бензинови и дизелови двигатели, електрическият Combo-e Life с нулеви емисии не прави никакви компромиси по отношение на функционалността, комфорта и безопасността. Пълната гама от водещи в класа технологии и асистиращи системи обхваща всичко от автоматичния контрол на спускането HDC (Hill Descent Control), асистента за поддържане на лентата за движение LKA (Lane Keep Assist) и предупреждението за сънливост и умора на водача DA (Drowsiness alert) до функцията за разпознаване на пътни знаци TSR (Traffic Sign Recognition) и предупреждението за сблъсък с превозното средство отпред FCA (Forward Collision Alert) с функции за защита на пешеходците и за автоматично аварийно спиране АЕB (Automatic Emergency Braking). Изключително полезна при извършване на маневри при паркиране е видеокамерата за заден ход PRW (Panorama Rear View) с панорамна картина, която разширява полезрението на водача в зоните зад и встрани от автомобила. Собствениците на новия електрически модел, които се нуждаят от допълнително сцепление за движение върху кален, песъчлив или заснежен терен, могат да допълнят оборудването на Combo-e Life с електронната система за контрол на сцеплението IntelliGrip. Opel предлага новия Combo-e Life в две дължини на каросерията (4,40 м и 4,75 м в XL варианта) и в пет- и седемместна версия, което го прави изключително привлекателна възможност за фирмите за таксиметрови превози. По-късият петместен вариант предлага багажно пространство от поне 597 литра (850 литра при по-дългата версия). Със сгънати задни седалки, мултифункционалният модел демонстрира почти „лекотоварни” качества – в този случай багажният обем на късата версия се увеличава повече от тройно до 2126 литра, а вариантът с дълга каросерия побира цели 2693 литра. Освен това, предлаганата като допълнително оборудване сгъваема седалка на пътника до водача се прибира наравно със задните седалки, увеличавайки полезната дължина на товарното пространство достатъчно, за да позволи транспортирането дори на дъски за сърф. Поглед към небесата – стъклен панорамен покрив с електрозадвижван сенник и отделение за вещи на тавана След като багажът бъде удобно и безопасно прибран, пътниците могат спокойно и безпрепятствено да събират слънчевите лъчи и да се наслаждават на звездното небе по време на път благодарение на допълнително предлагания панорамен покрив. Ако слънцето е твърде силно, упраяляваният от конзолата на тавана електрозадвижван сенник може да бъде затворен, а в отворена позиция панорамният покрив подобрява допълнително усещането за свобода в просторното купе, създавайки приятна и лека атмосфера. Вариантите на Combo-e Life с панорамен покрив предлагат и допълнително отделение за вещи, което се простира централно по протежение на тавана на автомобила и включва стандартно LED осветление. В тази конфигурация новият модел се оборудва и с голяма 36-литрова кутия за съхранение на вещи, монтирана върху панела на багажника под задния прозорец. Собствениците и на двата варианта имат възможност за избор между стандартната обща седалка на втория ред с разделяне в отношение 60/40 или три индивидуални седалки, чиито механизъм позволява много удобно сгъване откъм багажника. И в двата случая на всяко място има стандартни точки за фиксиране на детски столчета Isofix, които позволяват монтаж на три детски столчета едно до друго. Когато се настанят удобно на своите места, всички могат да се насладят на информационно-развлекателната програма в Combo-e Life. Мултимедийните системи Multimedia Radio и Multimedia Navi Pro се предлагат с голям 8,0-инчов сензорен екран и отлична комуникационна свързаност. И при двете системи се предлага и смартфон интеграция чрез Apple CarPlay и Android Auto. E-услуги – зареждането на Combo-e Life на територията на цяла Европа е детска игра За да улесни максимално ежедневието в компанията на новия Combo-e Life, Opel предлага различни специализирани решения за сонствениците на електрически автомобили в лицето на „OpelConnect“, приложението „myOpel“ и „Free2Move“. Всички услуги са лесно и удобно достъпни чрез смартфон приложения. Функцията „Charge My Car“ на приложението „Free2Move“ позволява достъп до над 220 000 зарядни станции на територията на цяла Европа – включително и удобно заплащане на услугата. Приложението „Free2Move“ на свой ред прави предварителна селекция на най-подходящите станции въз основа на разстоянието до тях, скоростта на зареждане и текущата цена на достъпните възможности за зареждане на обществени зарядни станции. Гамата от услуги на „OpelConnect“ варира от основни функции като спешното повикване eCall и повикването на пътна помощ до много други услуги, като актуалното състояние и информацията за различни показатели на автомобила например. LIVE Navigation4 на свой ред предоставя онлайн информация за пътнотранспортната обстановка в реално време. Including the next-generation Astra as well as the Vivaro e, Combo-e and Movano-e light commercial vehicles (LCV), the brand will have nine electrified models in its portfolio by the end of this year. Opel will offer an electrified version of every passenger car and LCV model by 2024. Новият Combo-e Life ще бъде на разположение при официалните търговци на марката през тази есен, присъединявайки се към Corsa-e, Mokka-e, Grandland X plug-in hybrid и Zafira-e Life като най-новия член на семейството от изцяло електрически леки автомобили с марката Opel. Включвайки следващото поколение на Astra, както и новите лекотоварни (LCV) модели с изцяло електрическо задвижване Vivaro e, Combo-e и Movano-е, марката ще разполага с общо девет електрифицирани модела в гамата си към края на тази година. Към 2024 година Opel ще бъде в състояние да предложи на своите клиенти електрифицирани версии на всички леки и лекотоварни модели в своята продуктова гама.



