В Ню Йорк вече мечтаят и за титли

Правещият отличен сезон като част от състава на Ню Йорк Никс Джулиъс Рандъл е уверен в бъдещите успехи на своя отбор. 26-годишното крило записва върховите в кариерата си показатели от 23.2 точки, 10.9 борби и 5.5 асистенции средно на мач, оформяйки се като безспорния лидер на нюйоркчани, които пък се представят далеч над очакванията и се намират на шестата позиция в класирането на Източната конференция с актив от 14 победи и 16 загуби. Julius Randle should be an All-Star.



23.1 PPG

11.0 RPG

5.6 APG

48/41/80%



There’s only one other player with 20/10/5 on 40+ 3P% in a season — Larry Bird. pic.twitter.com/g4Aw07a0Mg — StatMuse (@statmuse) February 16, 2021 “Бях напълно наясно с това откъде започваме този проект”, сподели Рандъл пред “New York Times”. “Усещах предизвикателството още от деня, в който подписах тук. И подписах с мисълта да остана част от Никс за дълго време. Искам да бъда един от играчите, които ще са в основата на успеха за отбора, и които ще се борят и печелят титли в бъдеще. Това е мечтата ми, така си представям идеалната картинка”, добави талантливият бивш играч на Лос Анджелис Лейкърс и Ню Орлиънс Пеликанс. Julius Randle dropped a 44-piece tonight



Knicks get the W pic.twitter.com/LNjKxYM3Qo — Bleacher Report (@BleacherReport) February 16, 2021 Рандъл кара втория си сезон като част от Никс. 203-сантиметровото крило бе избрано със седмия избор на Лейкърс в Драфта през 2014-а, като при “езерняците” изкара четири сезона. След това последва една година при “пеликаните”, а през 2019-а подписа с Никс. Нюйоркчани пък не са печелили трофея от НБА от 1973-а насам.

