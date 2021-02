Ясно е кой ще води Запада в Мача на звездите

Старши треньорът на Юта Джаз Куин Снайдер ще води отбора на Западната конференция в предстоящия Мач на звездите в НБА, съобщава ESPN. 54-годишният Снайдер води Юта за седми сезон. Отборът е лидер в класирането с 24 победи и 5 загуби, като е спечелил 20 успеха в последните си 21 двубоя и е в серия от 9 поредни такива.

