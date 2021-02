Разплаканата Серина Уилямс: Аз приключих! (видео)

Серена Уилямс се разплака и прекъсна пресконференцията си след загубата с 3:6, 4:6 от Наоми Осака на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис, с което беше сложен край на надеждите й да вземе 24-а титла от Големия шлем, с което да изравни рекорда на легендата Маргарет Корт.

Осака не остави шанс на Серина Уилямс

"Публиката в Австралия е невероятна, така че беше приятно да се види", каза Уилямс на пресконференция.

Serena Williams bid a tearful farewell to the Australian Open amid questions about whether she may have played at the tournament for the last time — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 18, 2021

На въпрос дали излизането й от корта е окончателно сбогуване с Мелбърн, тя каза с усмивка: "Ако някога се сбогувам, не бих казала на никого".



Serena Williams left her news conference in tears after her Australian Open semi-final defeat by Naomi Osaka. pic.twitter.com/W4C3JEBAnd — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 18, 2021

Уилямс спечели последната си голяма титла през 2017 година в Мелбърн, преди да си даде почивка от спорта, за да роди дъщеря си Алексис Олимпия. Тя загуби четири големи финала от завръщането си в тениса през 2018 година.39-годишната американка напусна "Род Лейвър Арина" под бурни овации, като спря за момент, за да сложи ръка на сърцето си и да махне на тълпата."If I were to say farewell I wouldn't tell anyone..."Но усмивката й изчезна при въпрос дали поражението й от Осака е просто заради "лош ден". Тя отпи глътка вода и се задави."Не знам. Приключих", каза тя, излизайки от залата за пресконференции обляна в сълзи.

"Ако някога кажа: “Сбогом”, няма да кажа на никого“, заяви носителката на рекордните седем титли от Откритото първенство на Австралия.