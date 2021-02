Тенис Дженифър Брейди за пръв път на финал в Шлема 18 февруари 2021 | 09:27 Прочетена 409 0



Двубоят продължи близо два часа, в които 22-ата в схемата американка допусна цели 38 непредизвикани грешки, но все пак стигна до успеха. В решаващия трети сет тя реализира ранен пробив и поведе с 3:1, като в маратонски гейм при 5:4 отрази три брейкбола и стигна до успеха при петия си мачбол.

"My legs are shaking, my heart is racing."



Congratulations @jennifurbrady95 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/sHBjcT0Vmu — #AusOpen (@AustralianOpen) February 18, 2021 "Не мога да се държа на краката си. Цялата се треса от напрежение и от умора. Чувствах се малко странно, започнах добре, след което загубих ритъм и започнах да правя доста грешки. Изпуснах нещата. Добре е, че в началото на третия сет стабилизирах играта си. Много съм щастлива и развълнувана, че ще бъда на финал", каза Брейди.



В спора за титлата тя търси и реванш от Осака за поражението на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ през миналия сезон с 6:7(1), 6:3, 3:6.

Women's singles final locked in



@jennifurbrady95 @naomiosaka



This is going to be good #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/P1uUEhQX9x — #AusOpen (@AustralianOpen) February 18, 2021 "За мен ще бъде много трудно. Тя е в страхотна форма. В последния ни двубой играх много добре, но загубих. Надявам се да се насладя на всеки миг от този финал", коментира Брейди. "I don't know what to write!"



