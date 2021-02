Флик: Мачът ни с Барселона заслужаваше да е финал

Which changes?



Flick: "We played with more intensity, we took more risks going forward. We dominated our games again. It all started with the game against Olympiacos, but especially after that against Dortmund. That was the turning point in our season" — Sextuple winners (@iMiaSanMia) February 17, 2021

Flick: "I'm convinced that the Bundesliga offers very attractive football and spectacular games. Honestly, we don't have to hide from any other league" — Sextuple winners (@iMiaSanMia) February 17, 2021

Flick: "The majority of the people in charge at Bayern have had big careers as footballers at the highest level and shaped the history of the club. They know how to keep calm in the difficult moments and make sure that everyone follows the same path. That defines FC Bayern" — Sextuple winners (@iMiaSanMia) February 17, 2021

Flick: "Kingsley Coman is in an incredible form. I'm so happy to see him score goals and deliver assists. He's undoubtedly one of the world's best players in his position. He also makes a lot effort off the ball. He's becoming a complete player but still has room to improve" pic.twitter.com/0GKVzzq8qk — Sextuple winners (@iMiaSanMia) February 17, 2021

Flick: "Arsene was always available to speak to his younger colleagues. I liked his style with players like Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira and Robert Pirès. It was an incredibly attractive football. I admired Arsene" — Sextuple winners (@iMiaSanMia) February 17, 2021

Flick: "Defending the CL title? The sentence 'defend a title' sounds negative to me. I want to win a title, not defend it. Our CL win last year is part of the past, so we don't have a title to defend. We start from 0. We'll do everything to go far. Winning it is our motivation" pic.twitter.com/76nw4t636s — Sextuple winners (@iMiaSanMia) February 17, 2021

Flick: "I also appreciate a lot what Sevilla and their coach Julen Lopetegui are achieving. He's doing a fantastic job. I follow their games whenever I can. This team is able to go far in the #UCL" — Sextuple winners (@iMiaSanMia) February 17, 2021

Your dream final?

Flick: "Unlike the World Cup, there's a draw for every round in CL. So it's difficult to think far. In quarters & semis, there are often games that deserve to be a final, like Bayern Barcelona last year. I don't have a particular wish. We've to enjoy every tie" — Sextuple winners (@iMiaSanMia) February 17, 2021

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Ханзи Флик даде обширно интервю пред “Франс Футбол”, в което говори на различни теми, свързани с тима.“Когато поех отбора, за мен беше важно играчите да усещат моята вяра в тях, както и самите те да вярват в своя потенциал. Не съм правил много промени. С моя щаб просто модифицирахме някои неща. За кои промени става въпрос? Заиграхме с повече интензитет и започнахме да предприемаме повече рискове в предни позиции. Отново доминирахме в нашите мачове. Всичко започна с двубоя срещу Олимпиакос , но най-вече след това срещу Борусия (Дортмунд) . Това беше повратната точка в нашия сезон.Дали нашата доминация вреди на Бундеслигата? Напротив, мисля, че първенството стана по-силно напоследък. Волфсбург Айнтрахт (Франкфурт) се превърнаха в качествени отбори. Байер (Леверкузен) РБ Лайпциг имат потенциал, а да не забравяме Дортмунд и Борусия (Мьонхенгладбах) . Убеден съм, че Бундеслигата предлага много атрактивен футбол и зрелищни мачове. Честно казано, не бива да се крием от който и да е друг шампионат.Моите играчи искат да печелят титлата на Германия всяка година и да продължат тази невероятна серия колкото се може по-дълго, за да пишат история. Повечето от хората в ръководството на Байерн са имали големи кариери като футболисти на най-високо ниво и са оформили историята на клуба. Те знаят как да запазят спокойствие в трудните моменти и да се уверят, че всеки следва един и същ път. Това определя Байерн.Изисквам от атакуващите играчи да се връщат назад и да помагат в защита на своите съотборници. Също така бранителите да тръгват напред, когато им се отдава възможност за това. Всеки трябва да поеме отговорност. Можем да успеем заедно само като отбор. Кингсли Коман е в невероятна форма. Толкова съм щастлив да го видя как вкарва голове и прави асистенции. Той определено е сред най-добрите в света на своята позиция. Също така полага големи усилия, когато топката не е в него. Той се превръща в завършен играч, но все още има какво да подобри.Много се възхищавах на нидерландския футбол и следях Фопе де Хаан, Йохан Кройф и Луис ван Гаал. Наблюдавал съм и тренировките на Арсен Венгер в Арсенал . Винаги съм харесвал философията на Арсен. Той винаги беше насреща за разговор с по-младите си колеги. Харесвах неговия стил с играчи като Денис Бергкамп, Тиери Анри, Патрик Виейра и Робер Пирес. Това беше невероятно атрактивен футбол. Възхищавах се на Арсен. Джосеп Гуардиола остави своята следа във футбола през последните 10-15 години, но той също така измени своя подход. Трябва да спомена и Жозе Моуриньо , който спечели различни трофеи в различни първенства, което никога не е лесно.Защита на трофея в Шампионската лига? Този израз ми звучи негативно. Искам да спечеля трофей, а не да го защитя. Успехът ни в ШЛ вече е част от миналото, така че нямаме трофей за защитаване. Започваме от нулата. Ще направим всичко възможно да стигнем далеч. Нашата ситуация е да спечелим трофея. Манчестър Сити са в невероятна форма през последните няколко седмици. Отборът играе впечатляващ футбол, който трябва да бъде уважаван и възхваляван. Пари Сен Жермен също са фаворити. Това е тим с голям потенциал и мощ в лицето на Неймар Също така много ценя това, което правят Севиля и техният треньор Юлен Лопетеги . Той върши фантастична работа. Следя мачовете им, когато мога. Този отбор е способен да стигне далеч в ШЛ. Челси има огромен потенциал както по отношение на качество, така и количествено. Това е млад състав с голям талант. Този сезон може да стигнат далеч в ШЛ. Томас Тухел натрупа опит в ПСЖ, който ще му е от помощ в Челси. Той е готов за това предизвикателство.Мечтания ми финал? За разлика от световното първенство, в ШЛ има жребий за всеки кръг. Така че е трудно да мислим толкова далече. На четвъртфиналите и полуфиналите често има мачове, които заслужават да бъдат финал, например Байерн - Барселона от миналата година. Нямам конкретно предпочитание. Трябва да се наслаждаваме на всеки жребий”, заяви Флик.