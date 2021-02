Тенис Надал пак получи крампи на пресконференция 17 февруари 2021 | 17:34 Прочетена 173 0



Носителят на 20 титли от "Големия шлем" Рафаел Надал отново получи крампи на пресконференция, този път след сензационното поражение с 2-3 сета от Стефанос Циципас на четвъртфиналите в Australian Open. Матадора имаше възможност да приключи двубоя в три сета, но направи четири сериозни грешки в тайбрека и оттам нататък изпусна контрола, като накрая 22-годишният му съперник бе по-свежият на корта.





Nadal left the press conference quickly in Melbourne because he felt cramps were arriving and he didn't want to repeat the old US Open memes ! This one #AusOpen #live pic.twitter.com/l3R7W3qJhl — Tennis Majors (@Tennis_Majors) February 17, 2021 Надал получи крампи на пресконференцията след срещата, но излезе от стаята и се върна 5 минути по-късно, за да не се случи отново неприятната ситуация от 2011-а година в Ню Йорк, когато се свлече под масата от болка по време на US Open. Иначе Матадора заяви, че не се чувства неудачник по отношение на множеството контузии, които е имал в кариерата си и че ще направи всичко възможно отново да се постави в позиция за атака на титлата в Мелбърн. Именно там той е триумфирал само веднъж през 2009 година и все още не може да я дублира. Wise words, @RafaelNadal #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/PrTN0QTaTW — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021

