Илиев завърши 12-и в индивидуалната на СП в Поклюка, титла за Легрейд

Българинът Владимир Илиев завърши на престижното 12-о място по време на мъжката индивидуална надпревара на 20 километра от Световното първенство по биатлон в Поклюка (Словения).

Българинът стигна до този си резултата след като допусна само една грешка при четирите си визити на огневия рубеж. По този начин той постигна своето второ най-добро класиране в дисциплината на световни първенства, след сребърния медал от преди две години в Йостерсунд (Швеция). Другите трима българи Димитър Герджиков, Антон Синапов и Владимир Оряшков остана съответно 50-и, 59-и и 89-и, след като допуснаха по 2 (Герджиков) и 4 (Синапов и Оряшков) грешки.

What a demonstration! Sturla Holm Laegreid with an impeccable performance and he's on his way to become World Champion! https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/6KEU97SUkb — IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2021

Титлата днес пък грабна норвежецът Стурла Холд Легрейд, който направи перфектна стрелба и време от 49:27.6 минути. Втори с пасив от 16.9 секунди се класира световният шампион от Йостерсунд 2019 Арнд Пайфер (Германия), който също бе безгрешен в своята стрелба. Бронзът днес грабна Йоханес Дале (Норвегия), който завърши на 40.9 секунди зад своя сънародник, след като допусна една грешка при своята първа стрелба от положение прав.

Sturla Holm Laegreid is your new Men's 20km Individual World Champion - what a season he is having!



Sturla Holm Laegreid @NSSF_Biathlon

Arnd Peiffer @skiverband

Johannes Dale @NSSF_Biathlon https://t.co/bk5aBBso9Q #Pokljuka2021 pic.twitter.com/5wKFcgF9lq — IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2021

Световният шампион в дисциплината от Антхолц 2020 Мартен Фуркад (Франция) не защити титлата си, след като прекрати своята състезателна кариера в края на миналия сезона. Той все пак присъства в Поклюка, като не пропусна да поздрави своя наследник след края на състезанието.

Освен титлата, Легрейд си гарантира и малкия кристален глобус в индивидуалната дисциплина за сезона в Световната купа, след като той записа две победи и едно второ място в трите проведени надпревари. Втори в класирането за сезона остана петият от днес и олимпийски шампион в дисциплината от Пьончан 2018 Йоханес Тингес Бьо (Норвегия). Тройката се затваря от победителят в надпреварата в Антхолц-Антерселва (Италия) Александър Логинов (Русия), който днес завърши 31-и с три пропуска.

Ready to buzz out of the gate! Golden day for Johannes Thingnes Boe today? https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/apkOPaoQ9Y — IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2021

Световното първенство в Поклюка продължава утре с единичната смесена щафета, която стартира в 16:15 часа българско време. Петък е почивен ден на шампионата, преди в събота да се проведат двете класически щафети, а в неделя са предвидени и двата масови старта.