Локомотив (София) Lokomotiv (Sofia)

Локомотив (София) 3:0 Спортист (Своге)

последен:
15.02.2021

Локомотив (Горна Оряховица) - Локомотив (София)

следващ:
22.02.2021

създаване: 1929г.
стадион: "Локомотив"
президент: Иван Василев
треньор: Иван Колев
web: Локомотив (София)

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Втора лига

Съдийски назначения за 19-ия кръг на Втора лига

17 февруари 2021 | 16:00 - Обновена
Прочетена 122
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Станаха ясни и всички съдии, които ще ръководят срещите от 19-ия кръг на Втора лига. В събота (20.02) програмата стартира с 3 мача и завършва в понеделник (22.02) със срещата между Локомотив (Горна Оряховица) и Локомотив (София). Ето всички назначения:
Стана ясно кой ще свири Локо (Пловдив) - Лудогорец, ето всички съдийски назначения
20 Фев 2021 г. Събота 14:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Септември Сф
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Теодор Пешев Петров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Димитър Иванов Желязков                    
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
20 Фев 2021 г. Събота 14:00 ч.
Спортист 2009 - Миньор
ГС:    Петър Григоров Григоров    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Асен Крумов Крумов
4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов                    
СН:    Тихомир Димитров Костовски     
 
20 Фев 2021 г. Събота 14:00 ч.
ФК Созопол - ФК Литекс
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Петър Веселинов Балтов
4-ТИ:    Валентин Георгиев Станчев                    
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
21 Фев 2021 г. Неделя 12:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Пирин АД
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Андрей Венков Николов
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                    
СН:    Димитър Панайотов Костов     
 
21 Фев 2021 г. Неделя 14:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов                    
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
22 Фев 2021 г. Понеделник 15:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Локомотив 1929
ГС:    Георги Николов Николов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Благой Кирилов Манов                    
СН:    Йордан Иларионов Дурчев    

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Спортни новини		 Прочетена 122

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                  Тежка катастрофа със загинал и ранен затвори пътя Русе-Бяла

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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