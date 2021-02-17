Съдийски назначения за 19-ия кръг на Втора лига

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Втора лига
Станаха ясни и всички съдии, които ще ръководят срещите от 19-ия кръг на Втора лига. В събота (20.02) програмата стартира с 3 мача и завършва в понеделник (22.02) със срещата между Локомотив (Горна Оряховица) и Локомотив (София). Ето всички назначения:
20 Фев 2021 г. Събота 14:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Септември Сф
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Йордан Веселинов Гулев
20 Фев 2021 г. Събота 14:00 ч.
Спортист 2009 - Миньор
ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Тихомир Димитров Костовски
20 Фев 2021 г. Събота 14:00 ч.
ФК Созопол - ФК Литекс
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Петър Веселинов Балтов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Георги Иванов Хаджийски
21 Фев 2021 г. Неделя 12:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Пирин АД
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Димчев Великов АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Димитър Панайотов Костов
21 Фев 2021 г. Неделя 14:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Добруджа 1919
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Красимир Иванов Василев
22 Фев 2021 г. Понеделник 15:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Николов Николов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Йордан Иларионов Дурчев
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