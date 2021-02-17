Стана ясно кой ще свири Локо (Пловдив) - Лудогорец, ето всички съдийски назначения

БФС обяви официалните съдийски назначения за предстоящия 18-и кръг на efbet Лига. Дербито между Лудогорец и Локомотив (Пловдив) ще бъде ръководено от Волен Чинков, а най-добрият български рефер Георги Кабаков ще свири Берое - Славия. Ето и всички наряди"
Георги Кабаков получи назначение за 1/16-финала от турнира Лига Европа между Антверп и Рейнджърс
19 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Петър Николов Джугански АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Йордан Костадинов Иванов
20 Фев 2021 г. Събота 12:30 ч.
ФК Арда - ПОФК Ботев Враца
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Атанас Петров Бозев
20 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Георги Владимиров Игнатов
20 Фев 2021 г. Събота 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Георги Генов Нарлев
21 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Ахмед Яшар Ахмед
21 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ФК Етър - ПФК Левски
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Йордан Динков Сталев
22 Фев 2021 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Ботев
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Стоян Маринов Алексиев
Няма коментари.