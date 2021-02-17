Лудогорец Ludogorec

Лудогорец 6:0 Етър

последен:
15.02.2021

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец

следващ:
20.02.2021

създаване: 1945г.
стадион: "Хювефарма Арена"
президент: Александър Александров
треньор: Валдас Дамбраускас
web: Лудогорец / bgclubs.eu

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efbet Лига

Стана ясно кой ще свири Локо (Пловдив) - Лудогорец, ето всички съдийски назначения

17 февруари 2021 | 15:40 - Обновена
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БФС обяви официалните съдийски назначения за предстоящия 18-и кръг на efbet Лига. Дербито между Лудогорец и Локомотив (Пловдив) ще бъде ръководено от Волен Чинков, а най-добрият български рефер Георги Кабаков ще свири Берое - Славия. Ето и всички наряди"
Георги Кабаков получи назначение за 1/16-финала от турнира Лига Европа между Антверп и Рейнджърс
19 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                    
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
20 Фев 2021 г. Събота 12:30 ч.
ФК Арда - ПОФК Ботев Враца
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов                    
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
20 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров                    
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
20 Фев 2021 г. Събота 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                    
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
21 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Славия 1913
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков                    
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
21 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ФК Етър - ПФК Левски
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев                    
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
22 Фев 2021 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Ботев
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов                    
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 


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Спортни новини		 Прочетена 401

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                  Тежка катастрофа със загинал и ранен затвори пътя Русе-Бяла

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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