Норвегия грабна златото в отборното състезание на СП в Кортина

Отборът на Норвегия в състав Кристин Лисдал, Кристина Рийс-Йоханесен, Теа Луис Стйернесуд, Себастиан Фьос-Солевог, Фабиан Уилкинс Солхайм спечелиха златния медал в отборния паралелен гигантски слалом на Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Кортина д‘Ампецо (Италия).

Във финала Викингите надделяха с 3:1 над състава на Швеция (Естел Алфан, Сара Хектор, Джона Лутхам, Уилям Хансон, Кростофер Якобсен, Матиас Рьонгрен). Той не мина без драма, след като в първата мъжка серия между Якобсен и Фьос-Солевог, шведът допусна грешка и тръгна към норвежецът, който пък за да избегне инцидент между двамата спря. Това наложи серията да бъде изкарана наново, което бе в ползва на Норвегия, след като техният представител триумфира по по-бавното – синьо – трасе. С тази си победа той направи аванса на Норвегия 2:1 преди дуела между Солхайм и Рьониген, където Викингът бе по по-бързото трасе и триумфира безпроблемно.

#Cortina2021 Team Parallel: the winneris @alpineteamnorway!



Congrats also to @skiteamswedenalpine and @dsv_alpin for their medals! @fisalpine @telepass @cortinadolomiti pic.twitter.com/Wk4moTPKCA