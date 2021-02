Тенис Надал се закопа и вдъхнови величествен обрат на Циципас в Мелбърн 17 февруари 2021 | 14:54 - Обновена Прочетена 6419 0



копирано



Just the second man to beat Nadal from two sets down in a Grand Slam #AusOpen pic.twitter.com/m71K2PorMc — ATP Tour (@atptour) February 17, 2021



Wow Wow Wow



Fifth seed @steftsitsipas comes from 2 sets down to beat Rafael Nadal 3-6 2-6 7-6(4) 6-4 7-5#AusOpen pic.twitter.com/SgsZrPWGxB — Davis Cup (@DavisCup) February 17, 2021 Предишните два случая, в които Матадора беше губил мач след спечелени първи два сета, бе през 2005-а на финала на "Мастърс"-а в Маями от Роджър Федерер и през 2015-а от Фабио Фонини в третия кръг на US Open. Сега Циципас заслужава всички възможни похвали за "ремонта" си срещу великия испанец, но истината е, че двубоят можеше да приключи в рамките на два часа в тайбрека на третия сет. Надал спечели първите две части убедително с общо три пробива и без нито веднъж да изглежда застрашен при сервис-геймовете си, като разликата бе в голямото му превъзходство при лесните точки след начален удар, а и доминация от основната линия. В третия сет Циципас се стегна и поне започна да взима на свой ред по-убедително сервис-геймовете си, макар отново да нямаше възможност дори да "помирише" пробив.





WHAT A COMEBACK



Stefanos Tsitsipas has sealed the last Australian Open semifinal spot after defeating Rafael Nadal in a thrilling five-set clash #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/lmPG0kjGHb — SuperSport (@SuperSportTV) February 17, 2021 Ключовият момент в двубоя беше тайбрекът на третия сет, където Надал първо пропусна по нехарактерен начин елементарен смач край мрежата и загуби предимството си в мини-пробивите. После Матадора прати в аут още един смач (макар и от основната линия), след което сбърка непредизвикано форхенд в мрежата, а и удари бекхенд с рамката на ракетата си. Едва ли много тенисисти могат да се похвалят с четири подаръка от Надал в тайбрек на трети сет при изоставане 3:6, 2:6, но Циципас се вдъхнови и започна да доминира от свой сервис. Той значително изчисти играта си и успя да се възползва от още неточности на Рафа, за да пробие за първи път в мача и да го вкара в решителен пети сет.



Надал отново сгреши три пъти и допусна пробив на нула за 5:6, като после отрази два мачбола, но направи за пореден път нелепа грешка край мрежата пред празен корт - топспин воле, с което вместо да заслужи брейк-бол, даде трети мачбол. Циципас се възползва с бекхенд-уинър по правата и влезе в историята като третият тенисист с пълен обрат срещу 20-кратния шампион от "Големия шлем".



На полуфиналите гъркът ще се изправи срещу Даниил Медведев в непредсказуем сблъсък, а другият мач е Новак Джокович - Аслан Карацев.



С лекотата, с която Надал бе преодолял предишните си съперници и с която поведе с 2-0 сета в четвъртфинала, изглеждаше сякаш се намира пред най-добрия си шанс от години да дублира титлата в Australian Open и да даде сериозна заявка за прозвището "най-велик в историята". Вместо това обаче Джокович има възможност да намали изоставането си от големите си съперници по брой "шлемове" и да се намеси още по-значимо в този дебат. 20-кратният шампион от "Големия шлем" Рафаел Надал едва за трети път в кариерата си допусна обрат от 2-0 до 2-3 сета, позволявайки на Стефанос Циципас да осъществи рядко срещан и неочакван величествен рейд до полуфиналите на Australian Open Open - 6:3, 6:2, 6:7(4), 4:6, 5:7.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 6419 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2 3 4 5 6 7