Фенове на Марсилия призоваха за бойкот срещу клуба

Марсилия се реши на тази стъпка с премахването на преференциите, след като някои фенгрупи нахлуха на тренировъчната база, недоволни от резултатите, трошиха имущество и дори удариха един от играчите. За да върнат жеста на ръководството, фенклубовете решиха да задълбочат дълбоката вътрешноклубна криза и да спрат да вкарват своите пари в магазините. До момента преференцията означаваше, че привърженик на тима може да си вземе сезонен билет за 200 евро. Извънредно положение на базата на Марсилия, ултраси пробиха охраната (видео) Marseille's Head of Business @HuguesOuvrard accuses fan groups of failing to do enough to prevent training ground centre attack earlier this month, triggers mass unfollowing of the club's social media accounts. https://t.co/a3JjH83Mvx — Get French Football News (@GFFN) February 17, 2021 Напрежението между феновете и президента Жак-Анри Ейро скочи до небето, като според тях той управлява клуба по-скоро като компания, отколкото като футболен клуб. В цялата тази разправия кметът на града Беноа Паян категорично е на страната на привържениците и подкрепи тяхното писмо, докато разкритикува клубната политика и липсата на трофеи от доста време. "Привържениците са душата на клуба", написа Паян профила си в социалната мрежа в Twitter. "Това официално известие от борда е неразбираемо. Не може десетки хиляди лоялни граждани и фенове да плащат за действията на няколко лица, които вече са били изправени пред съда заради криминалните си действия на базата. Писах на Жак-Анри Ейро, за да го помоля да успокои нещата". Официалните групи на поддръжниците на Марсилия призоваха всички фенове да бойкотират мърчъндайзинг-продуктите на клуба, след като бордът заплаши да прекрати споразумението за сезонни билети на преференциални цени."Молим всички, които обичат клуба, да се включат в тази битка, като спрат да следват акаунтите на Марсилия в социалните мрежи, които са толкова важни за нашия Борд. Също така призоваваме хората да бойкотират официалните стоки на Марсилия от магазините из града и региона", се казва в обединена позиция, подписана от шест фенклуба на южняците. Писмото беше изпратено до членовете на фенклубовете и фракциите, индивидуалните фенове и до Борда, който пък в опит да намери помирение с привържениците си стартира консултативна кампания за запалянковците, наречена "АгораОМ". Ако конвенцията бъде отменена, клубът ще може свободно да продава абонаментни билети на всяка цена, която сметне за добре, но това ще се окаже трудно и тежко за изпълнение от обикновените фенове, а нищо чудно да повлияе и на посещаемостта на “Велодром”. Членовете на агитките и ултрас-групите притежават около една четвърт от всичките 33 000 сезонни билета.Напрежението между феновете и президента Жак-Анри Ейро скочи до небето, като според тях той управлява клуба по-скоро като компания, отколкото като футболен клуб. В цялата тази разправия кметът на града Беноа Паян категорично е на страната на привържениците и подкрепи тяхното писмо, докато разкритикува клубната политика и липсата на трофеи от доста време. "Привържениците са душата на клуба", написа Паян профила си в социалната мрежа в Twitter. "Това официално известие от борда е неразбираемо. Не може десетки хиляди лоялни граждани и фенове да плащат за действията на няколко лица, които вече са били изправени пред съда заради криминалните си действия на базата. Писах на Жак-Анри Ейро, за да го помоля да успокои нещата".

