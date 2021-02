Тенис Медведев e на полуфинал в Астралия, изкачва се до №3 в света 17 февруари 2021 | 09:33 Прочетена 752 0



копирано





Така Медведев постигна 19-а поредна победа, с което си осигури и изкачване до рекордното в кариерата си трето място в световната ранглиста.



Той пропиля аванс от 4:2, но реализира ключов пробив в 12-ия гейм, за да вземе първия сет.

WARNING @DaniilMedwed is through to the final 4 and looking dangerous #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/qpcZ15jMTr — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021 Двубоят продължи равностойно, но след 3:3 Медведев спечели седем поредни гейма, с което записа и втория сет в сметката, а и поведе с 4:0 в третата част, а това се оказа решаващо.



Той записа 14 аса и 30 печеливши удара и постигна 11-а последователен успех срещу съперник от топ 10 на световната ранглиста.



"Малко преди края на мача започнах да усещам признаци на крампи на лявото бедро. Не го показвах, но усещах, че кракът ми започва да трепери, особено при сервис. Хубавото е, че продължавах да печеля точките. Беше доста горещо, но когато идваш в Австралия, трябва да си готов за подобно време. Има дни с 18-20 градуса, но има и дни в, които жегата направи те смазва. Андрей понесе трудно условията, така че съм доволен, че аз се справих добре", коментира Медведев.

+ if you are happy to see @DaniilMedwed move through to the semifinal!#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/Gp6LdtjbVF — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021 "Срещу приятел никога не е лесно. От деца сме заедно. Но на корта всеки търси победата. Това беше един от най-добрите ми мачове в последно време. Победата в три сета, при положение че той играеше толкова добре, е успех", допълни той.

"If we have a Russian final it's just going to be a dream come true but we are going to have tough matches" @DaniilMedwed and @AsKaratsev ensure two Russian men are through to the #AusOpen semifinals for the very first time! #AO2021 pic.twitter.com/kz8HXFUeqy — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021 Медведев очаква победителя от двубоя между Рафаел Надал (Испания) и Стефанос Циципас (Гърция).



"Очаквам голямо зрелище. Трябва да бъда готов, който и от двамата да победи", каза той. Руснакът Даниил Медведев се класира за първи път в кариерата си за полуфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис. Поставеният под номер 4 надделя над седмия в схемата свой сънародник Андрей Рубльов със 7:5, 6:3, 6:2 след малко повече от два часа игра.Така Медведев постигна 19-а поредна победа, с което си осигури и изкачване до рекордното в кариерата си трето място в световната ранглиста.Той пропиля аванс от 4:2, но реализира ключов пробив в 12-ия гейм, за да вземе първия сет.Двубоят продължи равностойно, но след 3:3 Медведев спечели седем поредни гейма, с което записа и втория сет в сметката, а и поведе с 4:0 в третата част, а това се оказа решаващо.Той записа 14 аса и 30 печеливши удара и постигна 11-а последователен успех срещу съперник от топ 10 на световната ранглиста."Малко преди края на мача започнах да усещам признаци на крампи на лявото бедро. Не го показвах, но усещах, че кракът ми започва да трепери, особено при сервис. Хубавото е, че продължавах да печеля точките. Беше доста горещо, но когато идваш в Австралия, трябва да си готов за подобно време. Има дни с 18-20 градуса, но има и дни в, които жегата направи те смазва. Андрей понесе трудно условията, така че съм доволен, че аз се справих добре", коментира Медведев."Срещу приятел никога не е лесно. От деца сме заедно. Но на корта всеки търси победата. Това беше един от най-добрите ми мачове в последно време. Победата в три сета, при положение че той играеше толкова добре, е успех", допълни той.Медведев очаква победителя от двубоя между Рафаел Надал (Испания) и Стефанос Циципас (Гърция)."Очаквам голямо зрелище. Трябва да бъда готов, който и от двамата да победи", каза той. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 752 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1