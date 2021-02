Тенис Брейди показа характер и сломи съпротивата на Пегула 17 февруари 2021 | 06:33 - Обновена Прочетена 161 0



В първия сет Брейди започна колебливо и правеше доста непредизвикани грешки. Това позволи на Пегула да вземе инициативата с ранен пробив и да поведе с 4:2. 25-годишната американка не се предаде и успя да върне пробива за 4:4, но радоста и бе кратка, тъй като още в следващия гейм самата тя допусна отново да бъде пробита и накрая Пегула сервира за сета и го затвори с 6:4 в своя полза.



Брейди обаче излезе преобразена във втория сет и още от самото начало пое контрола печелейки първите три гейма. След това имаше леко колебание и Пегула спечели два поредни гейма, за да докара нещата до 3:2, но Брейди бързо се окопити и не допусна съпурничката и да направи нищо повече до края на сета, като го спечели с категоричното 6:2.



Третият сет започна с пробив за Пегула и изглеждаше, че 26-годишната тенисистка ще окаже по-сериозна съпротива. Нищо подобно - това се оказа единственият гейм, който Пегула успя да спечели. Брейди не й остави никакви шансове до края и с шест поредни гейма взе сета и мача с 6:1.

Next stop: semifinals @jennifurbrady95 dropped the first, recovered, then never looked back!



Brady defeats Pegula 4-6 6-2 6-1 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/7s22WrT6Z2 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021

Така Дженифър Брейди за пръв път в кариерата си ще играе на 1/2-финал в Мелбърн, като това е второ поредно участие за нея на тази фаза в турнир от Големия шлем, след като преди това достигна до този етап и на US Open през миналата година. Нейна съперничка в битката за място на финала ще бъде чехкинята Каролина Мухова.







