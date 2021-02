Реал Мадрид поглежда към Португалия за нов централен защитник

Алаба има устна договорка с Реал Мадрид?

Скаути на испанския гранд Реал Мадрид следят внимателно изявите на 21-годишния португалски защитник Давид Кармо, съобщава AS. Според испанското издание именно в лицето на 196-сантиметровия централен бранител на Брага "лос бланкос" виждат потенциален заместник на капитана Серхио Рамос , който на този етап не може да се споразумее с шампионите за нов договор и е много вероятно да си тръгне от " Сантиаго Бернабеу " през лятото.От AS отбелязват, че Давид Кармо е бил трансферна цел и на английския гранд Ливърпул през януари, но разминаване от 5 милиона евро в преговорите между двата клуба са го разделили от преминаване на " Анфийлд ". От Брага са поискали 4 милиона евро за първоначално преотстъпване на младока плюс задължителна клауза за закупуване на стойност 25 милиона, но от Ливърпул са били склонни да предложат не повече от 20 милиона. Миналото лято пък от Рома са направили оферта на Брага от 18 милиона евро, но португалците са отказали, тъй като интерес към играча не липсва и той е в радара на клубове със сериозни финансови възможности, като един от тях е Манчестър Юнайтед , пише още AS.Договорът на Кармо с Брага е до 2025 година, а в контракта има освобождаваща клауза на стойност 40 милиона евро. В момента обаче талантът се лекува от тежка контузия, която получи преди дни по време на първата 1/2-финална среща с Порто от турнира за Купата на Португалия. Кармо е със счупен крак и ще се възстановява поне три месеца.Според AS приятелството между президентите на Реал Мадрид и Брага, съответно Флорентино Перес и Антонио Салвадор, би наредила "лос меренгес" най-отпред на опашката за подписа на Кармо.От AS допълват, че за Реал Мадрид не е новост да поглежда към португалския пазар, тъй като и преди клубът е купувал защитници от Примейра - Пепе, Фабио Коентрао и Едер Милитао , който е част от сегашния състав на тима.Тук трябва да добавим, че е много вероятно Реал Мадрид да привлече в редиците си официално през лятото и австрийския бранител Давид Алаба, за когото се смята, че ще си тръгне от Байерн (Мюнхен) като свободен агент и желанието му е да облече бялата фланелка на "лос меренгес".