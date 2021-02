Дойде време за промяната в Кливланд

Очертава се, че отборът на Кливланд Кавалиърс ще направи стъпката, която мнозина очакваха - младият център Джарет Алън ще заеме титулярно място в подкошието на тима. Именно за тази цел ръководството на "кавалерите" е готово да се раздели с досегашния си титулярен център Андре Дръмънд, който ще бъде "замразен" и повече няма да се появи в двубой на Кавс, докато не бъде завършен негов изходящ трансфер, съобщават Ейдриън Войнаровски и Шамс Чарания.

Raptors and Cavs are in "active talks" on a potential Andre Drummond deal to the Raps, per @ShamsCharania pic.twitter.com/l6duMrU2cy