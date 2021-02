Изненадващо злато за Чехия в женската индивидуална на СП по биатлон

Чехкинята Маркета Давидова стигна до изненадваща титла в женската индивидуална надпревара на 15 километра от Световното първенство по биатлон в Поклюка (Словения).

За 24-годишната състезателка това е втора победа за Световната купа в кариера, като предишната такава бе в спринта в Антхолц-Антерселва (Италия) през сезон 2018/2019. Тя стигна до нея след една безупречна стрелба, като бе една от само двете състезателки, които успяха да свалят всичките 20 мишени. Другата бе казахстанката Галина Вишневская, която обаче бяга много по-бавно и завърши едва 25-а с изоставане от 3:30 минути.

In December 2019, Marketa Davidova reached her first career podium in @BiatlonPokljuka - in the Individual.



Things are looking very good for her to at least repeat the feat, if not better https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/T4jUGBfPhZ — IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2021

Със среброто днес се поздрави олимпийската шампионка в дисциплината Хана Йоберг (Швеция), която завърши на 27.9 секунди зад Давидова, след като допусна една грешка във втората си стрелба от положение легнал. Трета с изоставане от 1:04 минути зад световната шампионка се класира Ингрид Тандреволд (Норвегия), която също както и Йоберг имаше една наказателна минута. Нейната грешка обаче дойде при първата стрелба от положение прав.

Currently in the lead in the finish? @hannaaaoberg



But @Czech_Biathlon's Marketa Davidova has hit all 20 targets and she's on her way to try and better that time! https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/h7h6wAWj8H — IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2021

Златната медалистка от първенството в Антхолц преди 12 месеца Доротея Вирер (Италия) завърши девета днес с пасив от 2:20 минути след две допуснати грешки. Въпреки това, тя си гарантира малкия кристален глобус в дисциплината за този сезон, като събра 103 точки в три състезания. Също толкова събра и четвъртата от днес Лиза Тереза Хаузер (Австрия), което означава, че двете ще си поделят глобуса. Трета в класацията с 90 пункта завърши Хана Йоберг.

От българките най-добре днес се представи Даниела Кадева, която завърши 53-а с две грешки, Милена Тодорова остана точно зад нея с цели шест пропуска. Тодорова обаче записа девето бегово време, като изоставането спрямо най-бързата по трасето Тирил Екхоф (Норвегия) бе само 40.3 секунди. Третата родна представителка Мария Здравкова завърши 78-а днес, с две пропуснати мишени. Самата Екхоф, която до момента на шампионата в Поклюка бе непобедена днес остана 23-а с четири пропуска.

Въпреки 23-о си място днес, норвежката продължава да води в класирането за големия кристален глобус с актив от 755 точки, втора със 729 е Хана Йоберг, а третата със 716 е 20-а от днес Марте Олсбу Рьозеланд (Норвегия).

Програмата на Световното първенство в Поклюка продължава утре с индивидуалната надпревара на 20 километра при мъжете, която трябва да започне в 15:00 часа българско време.