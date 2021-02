Отложиха старта на Световния супербайк шампионат

Международната мотоциклетна федерация (ФИМ) обяви, че стартът на сезон 2021 в Световния супербайк шампионат (WSBK) няма да започне на пистата „Ассен“ в Нидерландия както бе предвидено.

